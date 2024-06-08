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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз о техническом регламенте 2026 года: «Необходимо, чтобы «Формула-1» оставалась ведущей серией в автоспорте»

Воулз остался не слишком доволен текущей версией регламента «Ф-1» на 2026 год. Руководитель «Уильямса» отметил, что при текущем варианте правил болиды «Формулы-1» будут совсем немного быстрее болидов из младших серий – например, «Формулы-2».

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