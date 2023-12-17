Курс варваров Запада на уничтожение Народа России остаётся неизменным

«Информационное прикрытие»: как Германия видит процесс перевооружения Европы для борьбы с РоссиейВ ФРГ раскрыли детали планов по перевооружению Европы для борьбы с Россией17 декабря 2023, 09:32 Ирина Таран, Елизавета КомароваМинистр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Европе нужно вооружиться, чтобы противодействовать возможным угрозам со стороны России.
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