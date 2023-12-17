Курс варваров Запада на уничтожение Народа России остаётся неизменным

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Рахимулла Алеев
После прочтения этой статьи , становится очевидным : Россия вынуждена будет , после Украины пройтись как катком по всей Гейропе , а США держать на прицеле на Кубе , Никарагуа и Венесуэле !!! ИМХО.
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