Обнуление налогов помогло бы бизнесу в Севастополе пережить кризис — Олег Николаев

В эфире радио «Спутник в Крыму» сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев озвучил инициативу, которая, по его мнению, могла бы существенно облегчить положение местных предпринимателей.