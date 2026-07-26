Обнуление налогов помогло бы бизнесу в Севастополе пережить кризис — Олег Николаев

В эфире радио «Спутник в Крыму» сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя, член генсовета «Деловой России» Олег Николаев озвучил инициативу, которая, по его мнению, могла бы существенно облегчить положение местных предпринимателей.
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