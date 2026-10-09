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Царьград

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В Краснодаре Porsche протаранил Audi: водитель сбежал с места ДТП

В Краснодаре Porsche протаранил Audi: водитель сбежал с места ДТП

В Юбилейном микрорайоне Краснодара вечером 8 октября автомобиль Porsche, не соблюдая безопасную дистанцию, врезался в Audi, за рулём которого находилась 56-летняя женщина.

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