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На Западе раскрыт токсичный план Путина

На Западе раскрыт токсичный план Путина

Виктор Мараховский   То, чего ждали очень долго в самой передовой стране планеты, наконец случилось.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вот и пришло время когда России проводить Олимпиады под своей эгидой без трансгендеров, нариков, допингов.... За чистую не политизированную ОЛИМПИАДУ.... А Там пусть Соберут всю голубезну планеты вместе с зоофилами....
анатолий андреев
Насчёт зоофилов - КЛАССНО!!
Сергей К
Возродить ГТО в РОССИИ.
Альбина Колесникова
Замечательно возрождение ГТО в РОССИИ!!
Александр 24
А помните,ведь ещё даже БГТО было ( Будь Готов к Труду и Обороне).
Andrey Korolkevic
Вот теперь точно можно сказать'что запад загнивает...
Tatyana Fedotova
Только больно уж долго ещё гнить будет. Много ещё крови из нас высосет. Помочь бы загниванию.....
Michael Shap
в Президенты США, в Сенат и парламент - только 3.1415доров и обязательно со справкой и с печатью. А Европе - рвняться на гегемона!!!
Анатолий Селиванов
у пиндосов президент этой страны посетив статую негра должен со своей женой публично объявить что они меняют секс.ориентацию и у всех в их парламенте
Vasily Golov
Хочу изготовить флаг BLM и вывесить напротив здания посольства США.Поддержим бардак в США.
Tatyana Fedotova
В СССР же было: Свободу Анжеле Дэвис! И ещё надо бы им на стене российского посольства фильм ЦИРК показать. Наглядно бы посмотрели, что в СССР и в России всё равно какого ты роду племени, был бы человек хороший.
Алексей Сафронов
Как нельзя более правильно идём - пиндосы!
Лидия Березовская (Абраменко)
Западу - гнить! России - возрождаться и крепнуть!
Борис Осипов
Евгений Пакалин
автор вброс за бабло кремля зачтён

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