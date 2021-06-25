На Западе раскрыт токсичный план Путина

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНа Западе раскрыт токсичный план Путина Виктор Мараховский То, чего ждали очень долго в самой передовой стране планеты, наконец случилось.Вернуться к статье158НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛВот и пришло время когда России проводить Олимпиады под своей эгидой без трансгендеров, нариков, допингов.... За чистую не политизированную ОЛИМПИАДУ.... А Там пусть Соберут всю голубезну планеты вместе с зоофилами....анатолий андреевНасчёт зоофилов - КЛАССНО!!Сергей КВозродить ГТО в РОССИИ.Альбина КолесниковаЗамечательно возрождение ГТО в РОССИИ!!А2Александр 24А помните,ведь ещё даже БГТО было ( Будь Готов к Труду и Обороне).AKAndrey KorolkevicВот теперь точно можно сказать'что запад загнивает...TFTatyana FedotovaТолько больно уж долго ещё гнить будет. Много ещё крови из нас высосет. Помочь бы загниванию.....Michael Shapв Президенты США, в Сенат и парламент - только 3.1415доров и обязательно со справкой и с печатью. А Европе - рвняться на гегемона!!!Анатолий Селиванову пиндосов президент этой страны посетив статую негра должен со своей женой публично объявить что они меняют секс.ориентацию и у всех в их парламентеVGVasily GolovХочу изготовить флаг BLM и вывесить напротив здания посольства США.Поддержим бардак в США.TFTatyana FedotovaВ СССР же было: Свободу Анжеле Дэвис! И ещё надо бы им на стене российского посольства фильм ЦИРК показать. Наглядно бы посмотрели, что в СССР и в России всё равно какого ты роду племени, был бы человек хороший.Алексей СафроновКак нельзя более правильно идём - пиндосы!Лидия Березовская (Абраменко)Западу - гнить! России - возрождаться и крепнуть!БОБорис ОсиповЕвгений Пакалинавтор вброс за бабло кремля зачтёнКомментировать
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