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В Кремле в рамках премии "Моя марка" пройдет концерт для разных поколений россиян

В Кремле в рамках премии "Моя марка" пройдет концерт для разных поколений россиян

Церемония награждения лауреатов национальной премии «Моя марка» в 2026 году пройдет в формате гала-концерта, в центре которого — история о преемственности поколений, семейных ценностях и мечтах, которые сбываются.

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