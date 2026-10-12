В Кремле в рамках премии "Моя марка" пройдет концерт для разных поколений россиян

Церемония награждения лауреатов национальной премии «Моя марка» в 2026 году пройдет в формате гала-концерта, в центре которого — история о преемственности поколений, семейных ценностях и мечтах, которые сбываются.
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