Казанцы могут жаловаться на курьеров в чат-бот

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Чат-бот в мессенджере МАКС, где можно будет пожаловаться на курьеров, запускают Комитет по транспорту Казани, ведущие сервисы доставки и Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России.