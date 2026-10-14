Казанцы могут жаловаться на курьеров в чат-бот

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Чат-бот в мессенджере МАКС, где можно будет пожаловаться на курьеров, запускают Комитет по транспорту Казани, ведущие сервисы доставки и Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России.
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