Тарзан открыл свою новую выставку в Москве

Сергей Глушко, открыл свою новую выставку в Москве, посвященную его работам, вдохновленным Африкой. Этот 53-летний художник уже с детства проявлял талант в рисовании и получил образование в художественной школе.
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