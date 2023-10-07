Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Новая СВО уже началась. Удар примут США

Новая СВО уже началась. Удар примут США

  Не секрет, что Израиль является одной из важнейших точек влияния НАТО. И если сейчас всё внимание Запада сконцентрировано на Украине, то теперь, похоже, для альянса развернётся "второй фронт".

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Комментарии
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Александр Симаков
Начало палестинцами СВО против Израиля - ещё один признак того, что США уже не могут выполнять в полной свои обязанности по защите Израиля. Гегемона начинают гонять по всему миру, как вшивого по бане. Следующий этап - СВО Сирии против самих пиндосов на сирийской  территории?  Тогда атака палестинцев на Израиль имеет и ещё одну цель - связывание рук Израилю, чтобы он не мешал мочить пиндосов в сирийской пустыне.
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