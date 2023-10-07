Новая СВО уже началась. Удар примут США

Александр Симаков

Начало палестинцами СВО против Израиля - ещё один признак того, что США уже не могут выполнять в полной свои обязанности по защите Израиля. Гегемона начинают гонять по всему миру, как вшивого по бане. Следующий этап - СВО Сирии против самих пиндосов на сирийской территории? Тогда атака палестинцев на Израиль имеет и ещё одну цель - связывание рук Израилю, чтобы он не мешал мочить пиндосов в сирийской пустыне.