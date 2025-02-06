Сент-Экзюпери в 1940-х годах рассказывал в «Известиях» об авиационной катастрофе

Новый байопик «Сент-Экзюпери», главные роли в котором исполнили французские актеры Луи Гаррель, Венсан Кассель и Диана Крюгер, рассказывает историю жизни знаменитого писателя и автора «Маленького принца».
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