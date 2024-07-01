"В пропасть не рухнем". Спасут ли экономику России цифровой рубль и криптовалюта

Почему финансисты нагнетают страсти из-за санкций и как выживет наша внешняя торговля Российская пресса не прошла мимо "крика души" зампреда Центробанка России Владимира Чистюхина, призвавшего на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) срочно кинуть спасательный круг нашей внешней торговле.