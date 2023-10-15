Напряжение на границе Израиля и Ливана: армия закрыла участок в 4 км из-за обстрелов

В воскресенье, 15 октября, армия Израиля сообщила о закрытии участка в 4 км от границы с Ливаном из-за обстрелов противотанковыми ракетами израильской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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