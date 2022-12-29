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Матыцин о Fan ID: «Будет доступна удаленная верификация. Со стороны болельщиков напряженность снижается»

Матыцин о Fan ID: «Будет доступна удаленная верификация. Со стороны болельщиков напряженность снижается»

Министр спорта РФ высказался о введении Fan ID в Мир РПЛ. — Футбольные стадионы на матчах в РПЛ сильно опустели после введения Fan ID.

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