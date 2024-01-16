Правительство РФ продлило упрощенный порядок экспертизы и согласовательных процедур в строительстве

Правительство РФ продлило на год действие ряда особенностей по внесению изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получивших положительное заключение государственной экспертизы, по подготовке, согласованию, утверждению, продлению сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, а также выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию.