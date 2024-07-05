Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • Виталий
    Для этого дебила и камень - жвачка... Он только воду кипятить умеет...Тонкости идеально...
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Таких вкусных баклажанов вы никогда не ели. Сочная закуска улетит со стола быстрее любого мяса

Таких вкусных баклажанов вы никогда не ели. Сочная закуска улетит со стола быстрее любого мяса

Этот рецепт баклажанов с перцем порадует необыкновенным сочетанием вкусов и ароматов. Обжаренные баклажаны, сочный сладкий перец и пикантный маринад с кунжутом и чесноком создают гармоничное блюдо, которое прекрасно подойдет как самостоятельная закуска или гарнир к основному блюду.

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Комментарии
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ВераВерная
Вкусная вещь! Обожаю!
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