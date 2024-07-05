Таких вкусных баклажанов вы никогда не ели. Сочная закуска улетит со стола быстрее любого мяса

Этот рецепт баклажанов с перцем порадует необыкновенным сочетанием вкусов и ароматов. Обжаренные баклажаны, сочный сладкий перец и пикантный маринад с кунжутом и чесноком создают гармоничное блюдо, которое прекрасно подойдет как самостоятельная закуска или гарнир к основному блюду.
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