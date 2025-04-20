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Как в государствах Центральной Азии готовятся к 80-летию Великой Победы

Как в государствах Центральной Азии готовятся к 80-летию Великой Победы

 Марат НУРГОЖАЕВ Пока коллективный Запад, ни на секунду не упуская из виду центральноазиатские государства, устраивает их руководителям помпезные встречи и совещания, основным лейтмотивом которых выступает так называемое сотрудничество или попросту финансово-экономическая кабала в сфере транспорта, энергетике, а также в части «отжима» богатых природных ресурсов региона и отмежевания от России, в США намечается мероприятие и гуманитарного профиля.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ЗАПАД МЕНЯЕТ НА СЕБЕ КОЛОНИАЛЬНУЮ МАСКУ, ЧТО БЫ СКРЫТЬ ФАШИСТСКУЮ ФИЗИОНОМИЮ.
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4 час.
Александр Салтановский
А вот туркменов у нас практически и нет, не пускают их в Россию, они едут работать в Турцию!
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3 час.
Алексей Горшков
Цитата из статьи: &quot;Карагандинский театр подготовил постановку по повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая».&quot; Насколько я помню, это РУСОФОБСКОЕ произведение,получившее популярность в антисоветские перестроечные годы, посвящено не Великой Отечественной войне, а &quot;кровавой депортации тираническим Советским государством &quot;безвинных&quot; кавказских народов&quot;! Ещё что привлекло моё внимание: &quot;... президент Кыргызстана Садыр Жапаров 4 апреля подписал указ о проведении военного парада в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо 8 мая 2025 года&quot;! Даже Израиль празднует 9 мая, а Кыргызстан - получается 8-го (!), &quot;как в Европах&quot;, ОТДЕЛЯЯ СЕБЯ ОТ ОБЩЕЙ С РОССИЕЙ ПОБЕДЫ !!! Да что среднеазиаты - если МЫ САМИ на Парад Победы Мавзолей СКРЫВАЕМ ?! Мавзолей для меня прежде всего - не место погребения Ленина, а то место, куда штандарты побеждённого противника бросали! Драпировку его на Парад Победы считаю НЕКОНСТИТУЦИОННОЙ - я голосовал за поправки в нашу Конституцию в основном - за недопущение фальсификации истории - А ВРАЖЕСКИЕ ЗНАМЁНА ВЕДЬ НЕ К ЗАДРАПИРОВАННОМУ МАВЗОЛЕЮ БРОСАЛИ !!!
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2 час.
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