Как в государствах Центральной Азии готовятся к 80-летию Великой Победы

Алексей Горшков

Цитата из статьи: "Карагандинский театр подготовил постановку по повести Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая»." Насколько я помню, это РУСОФОБСКОЕ произведение,получившее популярность в антисоветские перестроечные годы, посвящено не Великой Отечественной войне, а "кровавой депортации тираническим Советским государством "безвинных" кавказских народов"! Ещё что привлекло моё внимание: "... президент Кыргызстана Садыр Жапаров 4 апреля подписал указ о проведении военного парада в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо 8 мая 2025 года"! Даже Израиль празднует 9 мая, а Кыргызстан - получается 8-го (!), "как в Европах", ОТДЕЛЯЯ СЕБЯ ОТ ОБЩЕЙ С РОССИЕЙ ПОБЕДЫ !!! Да что среднеазиаты - если МЫ САМИ на Парад Победы Мавзолей СКРЫВАЕМ ?! Мавзолей для меня прежде всего - не место погребения Ленина, а то место, куда штандарты побеждённого противника бросали! Драпировку его на Парад Победы считаю НЕКОНСТИТУЦИОННОЙ - я голосовал за поправки в нашу Конституцию в основном - за недопущение фальсификации истории - А ВРАЖЕСКИЕ ЗНАМЁНА ВЕДЬ НЕ К ЗАДРАПИРОВАННОМУ МАВЗОЛЕЮ БРОСАЛИ !!!