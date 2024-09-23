Ушел в отставку первый руководитель Седьмого кассационного суда

Первый председатель Седьмого кассационного суда в Челябинске покинул должность. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), такое решение было принято в ходе восьмого заседания ВККС, проходившего на минувшей неделе в Москве.