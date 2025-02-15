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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» следит за хавбеком «Атлетико» Барриосом. Игрок интересен и «Челси»

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild, мюнхенцы следят за 21-летним футболистом.

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