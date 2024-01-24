В Вельском районе началось строительство двух газопроводов

Речь идёт о газопроводе-отводе к газораспределительной станции «Кулой» и межпоселковом газопроводе до посёлка Кулой и деревни МелединскаяВ своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский уточнил, что их общая протяженность сетей составит больше 11 километров.