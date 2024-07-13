Президент РФ подписал закон о возвращении семьям с детьми 7% из 13% НДФЛ

Путин утвердил базовый документ о семейном налоговом вычете. Президент РФ Владимир Путин подписал базовый закон о выплате в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц работающим родителям или опекунам с двумя и более детьми.
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