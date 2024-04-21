Евросоюз и НАТО положительно оценили решение США о помощи Украине

ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель одобрили решение палаты представителей конгресса США выделить Украине новый пакет помощи.
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