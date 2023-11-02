Вынесен приговор усуглинскому убийце сына

Приговор за смертельное травмированные умышленным наездом машиной вынесен жителю села Усугли.Напомним, 5 сентября 2022 года около 16 часов в селе Усугли у подсудимого возник конфликт, в котором односельчанин ударил подсудимого уехал.
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