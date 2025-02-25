Министр Канады Макгинти обсудит борьбу с фентанилом в Вашингтоне

Министр общественной безопасности Канады Дэвид Макгинти планирует визит в Вашингтон, чтобы обсудить с американскими чиновниками усиленные меры по борьбе с распространением фентанила, в то время как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады.