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Мир не в их планах! Лондон снова готовит срыв переговоров: используются все средства

Мир не в их планах! Лондон снова готовит срыв переговоров: используются все средства

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, уже сформировался своеобразный «антитрампистский союз», в который, помимо лидера лейбористов Кира Стармера, вошли Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон.

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