Мир не в их планах! Лондон снова готовит срыв переговоров: используются все средства

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, уже сформировался своеобразный «антитрампистский союз», в который, помимо лидера лейбористов Кира Стармера, вошли Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии