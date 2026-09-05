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Путь Cardano к восстановлению: сигналы рынка указывают вверх

Путь Cardano к восстановлению: сигналы рынка указывают вверх

Недавно Cardano продемонстрировал многообещающие признаки восстановления, сохранив свои позиции выше порога $0,19 и потенциально проложив путь к дальнейшему росту.

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