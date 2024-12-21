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Небензя: западные кураторы Киева являются соучастниками убийства Кириллова

Небензя: западные кураторы Киева являются соучастниками убийства Кириллова

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, является свидетельством «человеконенавистнической и террористической» природы украинского руководства.

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