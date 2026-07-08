Представлена серийная версия гиперкара Zenvo Aurora с мотором V12[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Три года назад датская фирма Zenvo Automotive представила прототип своего нового гиперкара Aurora, изюминкой которого стал турбомотор V12 полностью оригинальной конструкции.
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