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«Лебединая песня»: конфликт с Букингемским дворцом

«Лебединая песня»: конфликт с Букингемским дворцом

ЛОНДОН (ИА Реалист). Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, опубликовал мемуары «Лебединая песня: Диана, моя сестра» (Swan Song: Diana, My Sister), которые вызвали один из самых острых публичных конфликтов с Букингемским дворцом за последние годы.

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