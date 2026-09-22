«Лебединая песня»: конфликт с Букингемским дворцом

ЛОНДОН (ИА Реалист). Чарльз Спенсер, брат покойной принцессы Дианы, опубликовал мемуары «Лебединая песня: Диана, моя сестра» (Swan Song: Diana, My Sister), которые вызвали один из самых острых публичных конфликтов с Букингемским дворцом за последние годы.