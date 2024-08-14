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Петербургский дневник

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Центробанк РФ аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банка»

Центробанк РФ аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банка»

Это произошло на основании ходатайства кредитной организации Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Американ экспресс банка» с 13 августа, говорится в сообщении регулятора.

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