Центробанк РФ аннулировал лицензию «Америкэн экспресс банка»

Это произошло на основании ходатайства кредитной организации Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций «Американ экспресс банка» с 13 августа, говорится в сообщении регулятора.
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