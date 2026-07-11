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MotoGP. Беццекки пропустит Гран-при Германии после аварии в квалификации

Пилот «Априлии» Марко Беццекки будет вынужден пропустить спринт и гонку в рамках Гран-при Германии.

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