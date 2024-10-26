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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гуанчжоу (WTA). Финал. Данилович сыграет с Доулхайд

Сетка здесь. Guangzhou Open presented by AVATR Гуанчжоу, Китай 21 октября – 27 октября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Финал Ольга Данилович (Сербия)  Кэролайн Доулхайд (США) Дата проведения 27 октября, 11.

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