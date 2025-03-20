Названы условия для роста пенсий в России

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. В случае устойчивого развития экономики, улучшения демографической ситуации и контроля за рынком труда, пенсии в России могут достичь уровня 40 % от заработной платы, сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.