Названы условия для роста пенсий в России

МОСКВА, 20 марта, ФедералПресс. В случае устойчивого развития экономики, улучшения демографической ситуации и контроля за рынком труда, пенсии в России могут достичь уровня 40 % от заработной платы, сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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