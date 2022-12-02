Закон Кармы лечит мордорских сторонников глобализации

Минутка новиопов. Новиопы — это троцкисты. Так вышло, что в тот же день, когда я писал о бегстве вместолевых борцов с Режымом к шестёрке ойрорептилоидов Макрону, мордорская ватница Наталия Осипова задалась вопросом: Почему многие дети и внуки деятелей ВКП(б)-КПСС, партноменклатуры, партфункционеров, высших чинов НКВД-ВЧК, МИДа, высокопоставленных деятелей советских информагентств и университетов, управленцы от культуры, творческих союзов, и даже (!) потомки генсеков — всего этого привилегированного советского слоя, плотно спаянного за 70 лет советской власти в богатую, знатную, отлично устроенную элиту — почему они так последовательно, истово, публично ненавидят Россию, работают против неё, почему они верно служат Западу? Почему они, получившие от СССР и России всё — от квартир и пресловутых барвихинско-никологорских дач, от прекрасного образования до капиталов (потому что имели деньги тогда, когда вся страна нищенствовала и могли, скажем, собирать произведения искусства, сейчас стоящие состояние), готовы её убить? Почему они хотят её убить? Почему они ненавидят соотечественников, радуются провалам и ранам России? Почему, они, наконец, готовы воспроизвести любую ложь о России и поверить ей? Это ведь феномен.