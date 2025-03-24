Оперштаб прекратил публиковать сводки по коронавирусу. Что случилось

В ведомстве рассказали, почему больше не рассказывают о количестве заболевших.Работавший на протяжении нескольких лет оперативный штаб перестал публиковать еженедельные сводки, в которых сообщал количество выявленных по всей стране случаев заболевания коронавирусом.