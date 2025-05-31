Дефолт Шредингера: «по чесноку», он уже наступил, но по политическим причинам этого не признают

Агентство Bloomberg сообщает: Украина заявила, что пропускает платеж в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, привязанному к экономическому росту (ВВП-варранты) после того, как не смогла договориться о его реструктуризации с группой кредиторов во главе с хедж-фондами.