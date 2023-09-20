Сегодня вечером в Армении начнётся что-то страшное: Оппозиция сделала срочное обращение
Представитель армянской оппозиции Андраник Теванян анонсировал новый протест у здания правительства. Цель предстоящего митинга — отставка Никола Пашиняна и его командыСегодня утром лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян записал видеообращение с площади Республики.
Комментарии
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Оказалось, что предавать свою страну ради мертвых презиков США не комфортно. Как необычно! Есть армянская пословица - родина там, где хлеб. Похоже, что ныне не утратила актуальность!
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