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Сегодня вечером в Армении начнётся что-то страшное: Оппозиция сделала срочное обращение

Сегодня вечером в Армении начнётся что-то страшное: Оппозиция сделала срочное обращение

Представитель армянской оппозиции Андраник Теванян анонсировал новый протест у здания правительства. Цель предстоящего митинга — отставка Никола Пашиняна и его командыСегодня утром лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян записал видеообращение с площади Республики.

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Комментарии
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Ed Red
Оказалось, что предавать свою страну ради мертвых презиков США не комфортно.  Как необычно! Есть армянская пословица - родина там, где хлеб. Похоже, что ныне не утратила актуальность!
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