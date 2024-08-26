В России могут ввести четыре новые программы льготной ипотеки

Обсуждение программ начнут в Госдуме в ближайшее время.фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»--> Не менее четырёх новых льготных ипотечных программ могут появиться в России уже в ближайшее время, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.