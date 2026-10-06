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Царьград

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Пенсионерка из Щёлкова отдала курьеру мошенников 14 млн рублей

Пенсионерка из Щёлкова отдала курьеру мошенников 14 млн рублей

В Щёлкове по подозрению в пособничестве телефонным аферистам задержан 44-летний москвич, забравший у 74-летней пенсионерки более 14 миллионов рублей под предлогом декларирования накоплений.

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