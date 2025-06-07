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В США удивились, как Россия обходится без авианосцев. У нее есть другие козыри!

В США удивились, как Россия обходится без авианосцев. У нее есть другие козыри!

The National Interest / США Автор рассуждает о перспективах развития военно-морского флота России и, в частности, строительства авианосцев.

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