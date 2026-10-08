Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Думали, народ простит»: Никитины тайно вернулись в Москву за гонорарами и получили пустой зал

«Думали, народ простит»: Никитины тайно вернулись в Москву за гонорарами и получили пустой зал

Сергей и Татьяна Никитины тайно вернулись в Москву — дать концерт и собрать гонорары. Организаторы повесили афиши, разослали пресс-релизы, открыли кассы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Их аудитория в России, а на западе в основном живут либо те кто о них даже в союзе не слышал, либо те кому они просто глубоко пох*ю, потому что сами такие же...
Я например из Таджикистана, в Союзе слышал про них и их песню, одну единственную, по моему из какого-то фильма.
Зачем мне идти на концерт людей которых я не знаю и поступки не воспринимаю (вежливо выражаясь)? А таких как я здесь абсолютное большинство!
Да, в своё время правители России нас не приняли как людей, но мы никогда не путали Россию с её правителями!
Россия это народ, а правители это временщики.
А временщики приходят и уходят! На моей памяти их уже было шесть или семь, сбиваюсь со счёта со всеми этими перестановками в последние годы.
Я здесь с начала 90-х. Хочу ли я прямо сейчас вернуться в Россию? Теперь уже нет, потому что нет смысла в моём возрасте куда-то переезжать.
А эти "сливки" сцены хотят, но не надолго, потому что здесь зарабатывать не умеют и не смогут!

Профиль пользователя Борис Леонтьев
Борис Леонтьев

А таки почему им не поётся в Североамериканских соединённых штатах для так любимым ими янки? В России своё поколение и стариков они предали, а молодые их не знали и знать не хотят. Пусть и дальше гниют на новой родине.