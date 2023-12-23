Финансист Матвеева назвала три способа сэкономить на новогодних подарках

Подготовка подарков для близких и друзей требует в том числе умения эффективно управлять расходами. Финансовый консультант сервиса "Пакет" от X5 Ольга Матвеева назвала газете "Известия" три способа сэкономить на сюрпризах к Новому году.
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