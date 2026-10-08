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ГТРК Татарстан

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Хамитов и Захарова оценили работу по поддержке детей и семей в Менделеевском районе

Депутат Госдумы Амир Хамитов и Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова посетили Менделеевский район.

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