Владимир Киселев: «Кеосаян поистине выстрадал звание «Заслуженного артиста»

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев прокомментировал присвоение президентом РФ Владимиром Путиным почетного звания «Заслуженного артиста» России режиссеру Тиграну Кеосаяну.
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