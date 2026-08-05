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SUSANIN

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Удмуртия готова к отопительному сезону более чем на 40%

Удмуртия готова к отопительному сезону более чем на 40%

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии идёт подготовка к отопительному сезону. Среди муниципальных образований наиболее высокая средняя техническая готовность отмечена в Глазовском районе (81,5%), Увинском районе (75,8%), Шарканском районе (75,4%) и Вавожском районе (70,2%), среди городов лидируют Воткинск (46,9%) и Сарапул (46,5%), доложил и.

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