Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Скорее, бандеропоследователь бондаренко расчленит своих родных и близких(а затем и его тоже почикают на мелкие кусочк...Киевский политоло...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    а сколько на эту тему сказано . а воз и ныне там , потому что у власти чурки по всей России и он  конечно крышуют сво...Нужно выдворить «...
  • vnesterov1960 Нестеров
    Это им не по силам. Сдохнут раньше со своими западными кураторами.Киевский политоло...

Буданов угрожает россиянам дальними ударами и подрывом морального духа

Буданов угрожает россиянам дальними ударами и подрывом морального духа

Украина намерена сделать ставку на технологии в войне с Россией. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью американской газете The Philadelphia Inquirer заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заочно арестованный в России за организацию терактов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Valentina Garmuviene
Тявкнул буданов из бункера ,в котором он сидит сначала сво и не вылазит оттуда ,боязно!
Ответить
14 час.
t
tolip
Гондон малолетный
Ответить
14 час.
Регина Толстоброва
как собака лает. самого бы кто нибудь ударил по башке, нацист.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх