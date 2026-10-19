В Минске 11-летняя школьница передала курьеру более 45 тыс. рублей семейных накоплений после того, как неизвестный в мессенджере представился сотрудником финансовой милиции и заявил, что ее мать подозревается по уголовному делу.
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