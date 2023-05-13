Если на ваших глазах случился приступ эпилепсии, ничего не засовывайте человеку в рот

Что вы будете делать, если на ваших глаза человека скрутил приступ эпилепсии? Чем будете разжимать зубы? Что положите под ему голову? Девушка, страдающая эпилепсией, опубликовала на своей странице в Фейсбуке призыв не делать ни того, ни другого.
Что вы будете делать, если на ваших глаза человека скрутил приступ эпилепсии? Чем будете разжимать зубы? Что положите под ему голову? Девушка, страдающая эпилепсией, опубликовала на своей странице в Фейсбуке призыв не делать ни того, ни другого.
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