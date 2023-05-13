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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Если на ваших глазах случился приступ эпилепсии, ничего не засовывайте человеку в рот

Что вы будете делать, если на ваших глаза человека скрутил приступ эпилепсии? Чем будете разжимать зубы? Что положите под ему голову? Девушка, страдающая эпилепсией, опубликовала на своей странице в Фейсбуке призыв не делать ни того, ни другого.

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