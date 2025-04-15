Раскол в элите США: Команда Трампа готовит новые санкции против России

WSJ: Администрация Трампа разрабатывает новые ограничения против России12 апреля руководство США продлило антирусские санкции ещё на год, но этого в команде Дональда Трампа, как узнали в The Wall Street Journal (WSJ), считают недостаточным.
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