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Царьград

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Раскол в элите США: Команда Трампа готовит новые санкции против России

Раскол в элите США: Команда Трампа готовит новые санкции против России

WSJ: Администрация Трампа разрабатывает новые ограничения против России12 апреля руководство США продлило антирусские санкции ещё на год, но этого в команде Дональда Трампа, как узнали в The Wall Street Journal (WSJ), считают недостаточным.

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