16 родителей, которым оказалось под силу сделать праздник ребенка незабываемым

Не всегда у родителей есть силы, а главное, время, чтобы подготовиться ко дню рождения ребенка. Но вот несколько родителей из нашей фотоподборки, которые смогли превратить обычный праздник в нечто удивительное.
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