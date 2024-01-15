«Аталанта» разгромила «Фрозиноне», Миранчук вышел на замену во втором тайме

В чемпионате Италии в понедельник состоялся один матч: «Аталанта» у себя в Бергамо по всем статьям переиграла «Фрозиноне» — 5:0! «Аталанта» сразу смяла оборону гостей – 3:0 уже на 14-й минуте! Голы забили Тен Копмейнерс с пенальти, Элерсон и Шарль Де Кетеларе.